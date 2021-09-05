Cumhurbaşkanı Erdoğan kitap yazdı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün
|05 Eylül 2021 14:49
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 216 sayfalık "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap 6 Eylül'de 40 liradan piyasaya sürülecek. Kitabın internet satış fiyatı 32 TL olarak belirlendi.
1. hamur kağıda, 9786257548083 barkod numarasıyla basılan 14X21 boyutlarındaki kitabın ön kapağında Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor. Arka kapakta ise Erdoğan'ın şu satırlarına yer veriliyor.
"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.
Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hakim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM'dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM'nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.
Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır. Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır."
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