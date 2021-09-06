CHP İl Başkanı taciz suçlamasıyla görevden alındı
|06 Eylül 2021 11:53
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CHP'nin ilçe teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ses kayıtları ortaya çıktı.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyaya yansıyan ses kayıtlarının ortaya çıkması, birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.
Ses kaydında Bülent Oğuz'un, çaycı kadının itirazlarına rağmen tacizlerine devam ettiği görüldü.
"ORADA SANA TECAVÜZ EDERLER"
Mağdur kadının, "Bana sen orada çalışıyorsan, orada sana tecavüz ederler, bilmem ne yaparlar diye çok şey söylendi." sözleri dikkat çekti.
GENEL MERKEZ GÖREVİNE SON VERDİ
Ortaya çıkan ses kaydının ardından CHP Genel Merkezi olaya sessiz kalamadı.
CHP Genel Merkezi, Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un görevine son verdi.
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