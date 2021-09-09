Soylu, Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu
|09 Eylül 2021 23:10
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Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde 3 Eylül'de evinin önünde bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ağrı'daki temaslarının ardından Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile 3 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Miraç Miroğlu'nun ailesini evlerinde ziyaret etti.
Baba Salim ve anne Nazife Miroğlu ile görüşen Soylu, aile fertlerine başsağlığı ve sabır diledi.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, Miraç Miroğlu için dua edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ailemizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim, Miraç evladımıza rahmet eylesin, ailesiyle cennette kavuştursun inşallah" dedi.
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