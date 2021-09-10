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İbn Haldun Üniversitesi'nde aşı zorunlu oldu

Türkiye'de ilk defa bir üniversitede aşı zorunluluğu getirildi. İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü, kampüse girebilmeleri için tüm öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi.
10 Eylül 2021 21:50
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İbn Haldun Üniversitesi'nde aşı zorunlu oldu

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü, 27 Ağustos 2021 tarihli Senato Toplantısı'nda ele alınan Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşının alternatifi olarak ilan ettiği zorunlu PCR testi uygulamasını almadı.

9 Eylül'de yayınlanan genel tedbirler arasında, "Tüm öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlarımızın külliyeye (kampüse) girebilmeleri için aşı yaptırmış olmaları zorunludur" ifadesi yer aldı.

Senato kararlarına göre, aşı yaptırmasına engel durumu olanlar bu durumu belgelemek şartıyla aşı olma zorunluluğundan muaf tutulacak.

İbn Haldun Üniversitesi'ndeki tedbirler kapsamında, koronavirüs belirtileri gösteren öğrencilerin ve üniversite mensuplarının hızlıca PCR testi yapılması sağlanacak, testi pozitif çıkan öğrencilerin de hastalığı ağır geçirmemesi durumunda aldıkları yüz yüze derslerin çevrimiçi olarak da katılabilmesi mümkün olacak
Memurlar.Net
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