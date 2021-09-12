Seda Nur'un sır ölümü: Otopsi her şeyi ortaya çıkaracak
|12 Eylül 2021 08:54
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İstanbul Maltepe'de Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi Seda Nur Şen (24), Serdar Y. (32) ile birlikte 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan geceyi Cevizli Mahallesi'ndeki bir rezidansın 40 numaralı dairesinde geçirdi.
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Serdar Y. 9 Eylül sabahı elinde çantasıyla rezidansın resepsiyonuna indi. Kız arkadaşının uyanmadığını, ölmüş olabileceğini söyledi. Resepsiyon görevlisi hemen polisi aradı. Polisler rezidansa gittiklerinde Seda Nur Şen'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Seda Nur Şen'in vücudunda ölüm morlukları başlamıştı ancak herhangi bir darp izi yoktu. Erkek arkadaşı olduğunu söyleyen, 2'si uyuşturucu, biri de dolandırıcılıktan toplam 3 suç kaydı bulunan Serdar Y. gözaltına alındı.
OLAYI OTOPSİ AYDINLATACAK
Ümraniye'de mobilyacı olan Serdar Y. ifadesinde, MET dediği metamfetamin içeren bir uyuşturucu kullandıklarını, sabah uyandığında Seda Nur Şen'in vücudunun morardığını gördüğünü anlattı. Seda Nur Şen'in cenazesi savcının otopsi talebiyle Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp yapacağı otopside genç kadının uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ve kesin ölüm nedenini ortaya çıkartacak. Serdar Y.'nin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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