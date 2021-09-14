İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor

Edirne'de yüz yüze eğitimin başlaması sonrası Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, bazı öğrencilerinin ayakkabılarının yırtık olduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Çekiç, hafta sonu inşaatlarda amelelik yapmaya başladı.

128 ÖĞRENCİ İÇİN İNŞAATTA ÇALIŞIYOR

Çekiç, inşaatlarda kazandığı yevmiye ve inşaat sahibi, ustaların destekleriyle 128 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşılayana kadar çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Dezavantajlı öğrencilerin çok olduğunu ve Mithatpaşa İlkokulu'nda müdürlük yaptığını dile getiren Ertan Çekiç, yüz yüze eğitimin başlamasıyla bazı öğrencilerin ayakkabılarının eski olduğunu fark ettiğini ve öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatlarda yevmiyeli amelelik yaptığını söyledi.

BİR GÜNDE 20 ÖĞRENCİNİN AYAKKABI İHTİYACINI KARŞILADILAR

Çekiç, "Öğrencilerimin fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm. Ben Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın ustalarıyla görüşerek, onların da desteğiyle bu kararı aldım. Ben amelelik, onlar da ustalık yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerime destek olacağız. Ben bugünkü yevmiyemi, ustalar ise kendi yevmiyelerini okulumuzun öğrencilerine ayakkabı ihtiyacı olarak sağlayacağız. Edirne'de gerçekten eğitime destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kişi ile iki öğrencinin ayakkabı ihtiyacı karşılanacak, biz 10 kişiyiz. Böyle olunca 20 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını bugünkü çalışmamızla karşılamış oluyoruz" dedi.

İNŞAAT SAHİBİ: "EĞİTİME KATKIDA BULUNUYORUZ"

İnşaat sahibi Nurettin Ertek ise, eğitim için katkıda bulundukları için sevindiklerini belirterek, "Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan hocamız geldi ve bizimle çalışmak istedi. Durumu olmayan öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatımızda amelelik yapıyor. Biz de eğitime katkıda bulunmak için desteklerimizi veriyoruz" şeklinde konuştu.

İNŞAAT İŞÇİSİ ALPDEYİN: "BÖYLE ÖĞRETMENLERİ GÖRMEK GURU VERİCİ"

Gururlandıklarını belirten inşaat işçisi Sadık Alpdeyin, "Gururlandık yani. Böyle öğretmenleri bu zamanda görmek gerçekten gurur verici ve kendisini tebrik ettik. Biz de kendisine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün insanlara bu şekilde yardım çağrısında bulunuyoruz. Her şey eğitim için, her şey çocuklar için" ifadelerini kullandı.