Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya: Maçı şifresiz ver
|14 Eylül 2021 16:53
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Beşiktaş-Dortmund maçının dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak olmasının sorulmasına üzerine Sergen Yalçın, "Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir tüm halka. İlk maçımız camia olarak çok heyecanlıyız. Bir seferlik maçı açık kanaldan verebilir. Tüm ülke seyretmek izliyor." dedi.
Maçla ilgili yorumlarına devam eden "Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Hep gruplar çekildiğinde 'Biz bu gruptan çıkarız' diyoruz. Gerçekçi bakmak lazım, oynayacağımız seviye üst bir seviye. Süper Lig'de oynayacağınız oyunlar, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok net hedefler koymak istemiyorum. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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