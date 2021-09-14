1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya: Maçı şifresiz ver

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Acun Ilıcalı'ya çağrı yaptı.
14 Eylül 2021 16:53
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Beşiktaş-Dortmund maçının dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak olmasının sorulmasına üzerine Sergen Yalçın, "Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir tüm halka. İlk maçımız camia olarak çok heyecanlıyız. Bir seferlik maçı açık kanaldan verebilir. Tüm ülke seyretmek izliyor." dedi.

Maçla ilgili yorumlarına devam eden "Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Hep gruplar çekildiğinde 'Biz bu gruptan çıkarız' diyoruz. Gerçekçi bakmak lazım, oynayacağımız seviye üst bir seviye. Süper Lig'de oynayacağınız oyunlar, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok net hedefler koymak istemiyorum. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nagehan Alçı Afganistan'a gitti
14 Eylül 2021 15:00		 Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor
14 Eylül 2021 08:21
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti
14 Eylül 2021 08:15		 Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü! 19 kişi birden ayrıldı
13 Eylül 2021 13:33
CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı
13 Eylül 2021 13:16		 Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti
13 Eylül 2021 11:51
MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu
13 Eylül 2021 11:32		 Afgan şarkıcı Aryana Sayeed İstanbul'a kaçışını anlattı
12 Eylül 2021 16:59
Hükümet üyeleri sosyal medyada kimi takip ediyor?
12 Eylül 2021 07:52		 Şarkıcı Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı
11 Eylül 2021 21:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Trabzon'da fındık kurutmaya çalışırken evinin çatısından düşen kişi öldü17:41 - Aydın'da annesini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı17:37 - Kendisini polise ihbar eden kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı17:36 - Samsun'da bir kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı17:35 - Kayıp olarak aranan eşini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı17:32 - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Üsküdar Otizm Merkezi törenle açıldı
17:31 - İçişleri: Uyuşturucuya bağlı ölümler geçen yıla göre yüzde 26 azaldı17:25 - 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu17:23 - Bilecik'te 12 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi17:15 - Kritik faiz toplantısına ilişkin beklentiler belli oldu17:09 - AKM'nin açılış tarihi belli oldu17:00 - Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına ilişkin gölden numune alındı
16:59 - Dünya Bankası: İklim değişikliği 216 milyon insanı göçe zorlayabilir16:53 - Müdürün öğrencileri için inşaatlarda çalıştığı iddiasına açıklama geldi16:53 - Şamil Tayyar'dan istifa eden Genel Müdür hakkında sert sözler16:53 - Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya: Maçı şifresiz ver16:50 - Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
16:49 - Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
divane kuşu 1
Ertan Çekiç 1
Bugün olanlar 2
kelle ütülür 2
itiraf 2
delilik 3
gece telefonun çalması 2
harun kolçak 1
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
aşı deneyimleri 2
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam