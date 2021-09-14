Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı toplama kararı aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık."
|14 Eylül 2021 22:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık." dedi.
İşte Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şürası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şürası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'20. Milli Eğitim Şurası' eğitimde fırsat eşitliği için toplanıyor
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