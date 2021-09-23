Orman yangınlarında, belediyeler yerleşim yerlerinde yetersiz kaldı

Edip Üzen/Memurlar.net

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaz aylarında tüm Türkiye'yi ayağı kaldıran orman yangınlarını, alınan önlemleri ve yapılan eleştirileri Memurlar.Net'e değerlendirdi.

Genel Müdür Karacabey'in orman yangınları ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

ORMAN YANGINLARI İÇİN 2021 YILINDA YAŞANAN SORUNLARIN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN NELER YAPILMASI PLANLANIYOR?

Anlık İHA görüntüleri, tüm araçların anlık hareketleri, Türkiye geneli kulelerin, termal kameraların görüntülerini kullanarak, orman yangınlarına karşı tedbirler alıyoruz.

Temel hedefimiz, erken tespit ve erken müdahaledir.

1.667 nokta & 21.090 ilk müdahale personelimiz 7/24 esasına göre yangınlara ortalama 12 dakika gibi bir sürede müdahale ediyor. Ayrıca Meteorolojik erken uyarı sistemini (MEUS) kullanıyoruz

Bu yıl 'yangın davranış modelleme sistemimiz test aşamasında' olup en kısa sürede kullanıma alınacak. Ağaçlandırma çalışmalarında yangına dayanıklı ve meyveli türlerle şerit çekeceğiz.

Yangınlarda önemli bir kural var... 30-30-30 kuralı; yani sıcaklık 30 derecenin üzerindeyse, nem 30'un altındaysa ve rüzgar 30'un üstündeyse o yangını söndüremezsiniz. Sadece o yangının yayılmasını önlemeye çalışır kontrol altında tutmaya çalışırsınız.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SİZLERE DESTEK OLDU MU?

Hayır, bölgedeki büyükşehir belediyeleri destek olmaktan çok yetersiz kaldı. Yerleşim yerleri bizim mücavir alanımızda değil ama insan hayatına verdiğimiz önemden dolayı biz yerleşim yerlerini öncelikli hedef olarak belirledik. Bir köye yaklaşan yangını gördüğümüzde neredeyse her evin önüne arazöz yerleştirdik ve evin yanmasını önlemeye çalıştık. Gerçekten büyük bir çaba gösterdik. Yangın bölgelerindeki büyükşehir belediyeleri yerleşim yerlerini koruyabilse biz yangınlarla daha rahat mücadele edebilirdik.

YANGINLAR SONRASI KURUM YAPISINDA BİR DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Orman fakültelerimizden eğitim alarak mezun olan teknik elemanların aldığı eğitim ve teşkilata bağlı araştırma birimlerinin elde ettiği sonuçlar ile 182 yıla dayanan birikim ve tecrübe doğrultusunda ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği hususlarında yaptığı özverili çalışmalar referanstır. Yapımızın değişikliğinde bir ihtiyaç olduğunu şuan için düşünmüyoruz ama ihtiyaç doğarsa Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza konuyu iletiriz.

YANGIN SÖNDÜRMEDE HELİKOPTER TERCİHİNİZİN ÖZEL BİR SEBEBİ VAR MI?

Helikopterlerle daha fazla miktarda su taşınıyor, daha kısa sürede yangın mahaline ulaşıyor,

Kırık ve engebeli arazilerde helikopterler daha etkili. Helikopterler yeni tespit edilen yangınlarda çok etkili. Türkiye'de 4 binden fazla yangın havuzu ve göletimiz mevcut.

Uçakların kalkış prosedürünün uzun olması ve havaalanlarına bağlı çalışmaları sebebi ile ilk müdahale zamanları helikopter kadar kısa değil. Burada esas olan havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınızdır. Coğrafyamıza göre helikopter sayısını artırarak, nokta atışı müdahaleleri seri hale getirdik

BASINA THK İLE KAVGALI OLDUĞUNUZ YANSIYOR, BU DOĞRU MU? THK'NIN UÇAKLARININ KULLANILMAMASININ NEDENİ NEDİR?

THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklar... 30 derece üztünde hava sıcaklığı olduğu zaman yerden dahi kalkamaz... Bu yılki yangınlarda sıcaklık 45 derecenin üzerine çıktığı zamanlar oldu.

Yangınlara daha etkili müdahale için Turboprop veya Turbofan motorlu uçaklar kullanıyoruz.

Amfibik uçak 12 ton su taşırken, helikopter daha hızlı ve 10 tona kadar su taşıyabiliyor. 1 helikopter, neredeyse 1 uçak kadar su taşıyabiliyor.

THK ile hiçbir sorunumuz yok... Hatta bu yıl 3 uçak ve 18 helikopteri THK'nın Gökçe havacılık firmasından kiraladık.