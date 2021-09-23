'Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı' açıklamasına tepki!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' koronavirüs aşısı yapıldığını ileri sürdü.

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

AİLE HEKİMLERİ FEDERASYONU'NDAN İDDİALARA AÇIKLAMA

Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgiye göre, Aile Hekimleri Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.