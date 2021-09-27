Öğrencisine kötü davranan öğretmene soruşturma başlatıldı
Konya'da öğrencisine kötü davranan bir sınıf öğretmeni hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 19:42
Merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, birinci sınıfa başlayan öğrencisi A.Ç'ye kötü davrandığı öne sürülen A.I. hakkında idari soruşturma başlattı.
Soruşturmanın yürütülmesi için bir müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
Videoda, öğrencinin ağlayarak annesini istemesi üzerine öğretmenin çocuğu azarladığı ve hakaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyor.Öğretmenden, annesini isteyen öğrenciye azar... 'Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?