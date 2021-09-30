HİTAP'la ilgili işlemleri düzenleyen Tebliğ yürürlükten kaldırıldı

30 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile birisi HİTAP'la ilgili olmak üzere 4 önemli Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Hizmet Takip Projesi (HİTAP) 5510 Sayılı Kanunun 4/c kapsamında sayılan resmi işyerlerinde çalışmakta olan sigortalılara ait 5434 Sayılı Kanun kapsamında çalışmakta oldukları kurumlarca tutulmakta olan bilgi ve belgelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgisayar ortamında tutulmasını sağlamak ve bu verileri kullanarak sigortalıların iştirakçi düzeyinde takibini, girilen verilerin doğruluğunu kontrol edebilmek ve gerektiği yer ve zamanlarda bu verileri kullanabilmektir.

İşte yürürlükten kaldırılan Tebliğler

* 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

* Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

* İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

* Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ