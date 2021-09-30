MEB, 5 bin 872 destek personelini ne zaman alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşçı ve yardımcı destek personeli alımı yapacağını belirtmişti. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erdoğan "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığa bağlı pansiyonlarda personeli ihtiyacının ön plana çıktığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları için tıklayınız.

Ancak yapılan açıklamaların üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen bir takvim ilan edilmemiştir. Aşçı ve yardımcı destrek personeli için ilanı bekleyen adaylar, duyurunun ne zaman yapılacağı konusunda bir takvim ilan edilmesini talep etmektedir.