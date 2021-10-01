Tapu Dairesine rüşvet operasyonu: 87 gözaltı
Şile Cumhuriyet başsavcılığı, Rüşvet iddialarıyla ilgili Şile Tapu müdürlüğüne arama ve gözaltı kararı verdi. Toplam 87 kişiye hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ekim 2021 08:09
Şile Cumhuriyet başsavcılığı, Rüşvet iddialarıyla ilgili Şile Tapu müdürlüğüne arama ve gözaltı kararı verdi.
Tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 87 kişi gözaltına alındı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre arama devam ediyor. Son dönemdeki en kapsamlı rüşvet operasyonu yapılıyor.