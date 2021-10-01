Kaymakam tarafından kovulan öğretmene Bakan Özer'den destek

Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın ziyaret ettiği Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde girdiği sınıfta 'Hoş geldiniz' diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni 'Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle' diyerek kovması gündeme bomba gibi düştü. Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada da olayın yaşandığı doğrulanırken, gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.



BAKAN'DAN DA YORUM GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer de katıldığı canlı yayında, konuyla ilgili yorumda bulundu. Mahmut Özer, "Artvin'de kaymakamın öğretmenle tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Söyleyecek hiçbir şey yok, sözcük bulamıyorum. Hakikaten bu kadar fedakarlık yapan öğretmenlerimizin, özellikle koronavirüs sürecinde, fedakarca cansiperane bir şekilde öğretmenlerimizden bir tanesinin böyle bir muameleye maruz kalmasını esefle kınıyorum.

"GEREKLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR"

Zaten İçişleri Bakanlığımız da süreci başlattı, gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Bu tip şeylerin inşallah bir daha tekrarlanmaması için her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz."