3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu
Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında da yüzde 1,25 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Ekim 2021 10:09
2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.
MEMURLAR İÇİN YÜZDE 1,23 ENFLASYON FARKI OLUŞTU
Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,12, Eylül ayı enflasyonu da yüzde 1,25 oldu. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 rakamına ulaştı. Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.