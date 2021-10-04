3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.

MEMURLAR İÇİN YÜZDE 1,23 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,12, Eylül ayı enflasyonu da yüzde 1,25 oldu. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 rakamına ulaştı. Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.