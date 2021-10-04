Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

TÜİK AÇIKLADI: EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 16,42 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Ekim ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 olarak gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %16,42

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 164,2 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.164,2 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Ekim ayında ödeyeceği kira zammı 164,2 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.164,2 TL lira olarak gerçekleşecek.