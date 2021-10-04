WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Dijital dünyanın devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı öğrenildi.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.