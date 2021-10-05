'Taciz mesajları' ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: Telefonu ben kullanmıyordum

Karpuz isimli şarkıyla üne kavuşan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü mesajları ifşa etti.

Ronay açıklamasıyla birlikte 64 yaşındaki şovmenin kendisine attığı mesajları da yayınladı. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum. Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.

Taciz mesajlarını ifşa eden Ronay, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim.

'AHLAKSIZLIKLARINI GÖRMEZDEN GELMEYE ÇALIŞTIM'

Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ KANDIRILMIŞ VE DEĞERSİZ HİSSEDİYORUM'

Erbil'in kendisine attığı mesajları Instagram hesabında yayınlayan genç fenomen, "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

'MESAJLARI BEN ATMADIM'

Mesajları ifşa olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Erbil, şunları söyledi: "Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim."

'TELEFONUM ASİSTANIMIN ELİNDEYDİ'

'Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu ben biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı. Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye mesaj atmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi ınstagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım.'