O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, aylık maaşının 180 bin lira olduğuna dair iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un konuştuğu Poyraz, görev yaptığı şirketleri ve nereden huzur hakkı aldığını gösteren tabloyu paylaştı.

Poyraz, kanunlar uyarınca yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin yalnızca birinden Gübretaş'tan 12 bin lira aldığını, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıkladı.

Kendi kurumundan 180 bin lira maaş aldığı iddiasını da yalanlayan Poyraz bu rakamın 4'te biri kadar maaş aldığını söyledi.

Fuat Uğur, bu açıklamalarda sonra Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte yaklaşık 62 bin 500 TL maaş aldığını yazdı.

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