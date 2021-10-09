Erdoğan, gençlerle 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 22:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.
Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi.