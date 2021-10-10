Şehit Polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin'in Elazığ'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 22:30
Harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapılan saldırıda şehit olan Şahin'in Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta yaşayan anne ve babası ile yakınlarına acı haber verildi.
Elazığ Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu ve Recep Gündüz baba evine gelerek, şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Acı haberin ulaşmasının ardından şehit Şahin'in baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.
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