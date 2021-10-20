Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri
Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Aşağıdaki tabloda Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında yayımlanan görevden almalara ilişkin kararları özet olarak verilmiştir.
Kararlar incelendiğinde;
" Belediyelerde daha çok idarenin lehine kararlar çıktığı; aynı durumda olan iki personelin birinin kazandığı diğerinin ise kaybettiği (Bakınız E:2020/1709, E:2020/1778); ancak daire başkanı gibi kadrolara tabiri caizse "zıplayarak" atananların görevden alınmasında kesin olarak idare lehine karar verdiği,
" Bakanlıklarda kişi lehine kararların ağırlıkta olduğu, özellikle "görevden almanın gerekçesinin idarece açıkça ortaya konması gerektiği",
" İstisnai kadrolarda idare lehine tavır takındığı,
" Kınama cezasının görevden almaya gerekçe olmayacağına yönelik 2 adet kararına karşın, kınama cezası alan birinin görevden almanın hukuka uygun olduğu yönünde kararlar verdiği,
" Mahkeme kararlarını etkisizi kılacak şekilde yapılan atama işlemlerinde çok katı bir tutum sergilediği,
" İdarenin takdir hakkına sürekli vurgu yaparak, bu hakkın sübjektif bir şekilde kullanıldığının ispat yükümlülüğünü davacıya yüklediği,
gibi hususlar dikkat çekmektedir.