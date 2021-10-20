Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Aşağıdaki tabloda Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında yayımlanan görevden almalara ilişkin kararları özet olarak verilmiştir.

Kararlar incelendiğinde;

" Belediyelerde daha çok idarenin lehine kararlar çıktığı; aynı durumda olan iki personelin birinin kazandığı diğerinin ise kaybettiği (Bakınız E:2020/1709, E:2020/1778); ancak daire başkanı gibi kadrolara tabiri caizse "zıplayarak" atananların görevden alınmasında kesin olarak idare lehine karar verdiği,

" Bakanlıklarda kişi lehine kararların ağırlıkta olduğu, özellikle "görevden almanın gerekçesinin idarece açıkça ortaya konması gerektiği",

" İstisnai kadrolarda idare lehine tavır takındığı,

" Kınama cezasının görevden almaya gerekçe olmayacağına yönelik 2 adet kararına karşın, kınama cezası alan birinin görevden almanın hukuka uygun olduğu yönünde kararlar verdiği,

" Mahkeme kararlarını etkisizi kılacak şekilde yapılan atama işlemlerinde çok katı bir tutum sergilediği,

" İdarenin takdir hakkına sürekli vurgu yaparak, bu hakkın sübjektif bir şekilde kullanıldığının ispat yükümlülüğünü davacıya yüklediği,

gibi hususlar dikkat çekmektedir.