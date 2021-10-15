Milli Eğitim Müdürü gözaltına mı alındı?
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Müdür Yardımcıları Kazım Baran ile Mustafa Yaylacı gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak Emniyet'ten iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi. Durgun dün bir veda mesajı paylaşarak görevinden ayrılmıştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2021 00:44
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Müdür Yardımcıları Kazım Baran ile Mustafa Yaylacı gözaltına alındığı iddia edildi.
Yerel "Bölge" gazetesinin manşetten duyurduğu habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin müdür ve müdür yardımcılarını evlerine gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı öne sürüldü.
Ekiplerin aynı soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı iddia edildi.
Durgun, dün sosyal medyadan görevini bıraktığına yönelik bir "veda mesajı" paylaşmıştı. Mesaj, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde de yayınlanmıştı. Emniyet'ten ise iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.