Benzin ve motorine büyük zam... Pompaya yansıyacak
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bezine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak. LPG ve motorinin ardından benzinde de bu gece itibarıyla ÖTV sıfırlanmış olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2021 10:08
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.
Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV'den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.
LPG'de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.