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TBMM giriş kartı bulunan aracı durdurmak isteyen polis sürüklendi

Kocaeli'de trafik polislerinin durdurduğu ve yakalama hacizli olan otomobil, polis memurunu 30 metre sürükleyerek kaçmıştı. İçerisinde TBMM araç giriş kartı bulunan 06 CHP 50 plakalı otomobilin, CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Ekim 2021 10:23
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Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.

MEMUR DURDURARAK İŞLEM YAPMAK İSTEDİ VE...

Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi.

KONTROL NOKTASINDA SÜREREK POLİSİ ÖLÜME SÜRÜKLEDİ

Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi. Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

TBMM GİRİŞ KARTI BULUNDU

Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olay sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, Yuvacık istikametine kaçan 06 CHP 50 plakalı aracı Vezirçiftliği mahallesi, Papatya sokakta buldu.

Park halinde kapıları açık halde terk edilmiş olarak bulunan araç içerisinde yapılan aramada Türkiye Büyük Millet Meclisi araç giriş kartı bulundu.

CHP'NİN ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ ÇIKTI

Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Bedir Yıldız'ın yapılan tetkiklerinde sağ omuzunda kırık olduğu ve sağ dirseğinde çatlak olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.

HALİT TURAN

#tbmm# araç giriş kartı# polis sürüklendi
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