TRT'de yeni görev değişiklikleri yapıldı

TRT'de genel müdür yardımcılıkları ile TRT Kurdi ve TRT Haber Genel Koordinatörlüklerine ve destek hizmetleri dairesi başkanlığına atama yapıldı.

Son olarak Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Hasan Öymez ile 2017-2018 yılları arasında genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Fethi Fahri Kaya TRT Haber Genel Müdür Yardımcılıklarına atandı.

TRT Haber Kurdi Genel Koordinatörlüğüne Kemal Gümüş, TRT Haber Genel Koordinatörlüğü'ne Osman Küçükdalak ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Sarper Taşdemir atandı.

Hasan Öymez kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayan Hasan Öymez, 1997 yılında başladığı medya sektöründe değişik gazetelerde farklı alanlarda muhabirlik yaptı.

Parlamento muhabirliği, Başbakanlık muhabirliği alanlarında tecrübe kazanan Öymez, politikanın nabzını tutan ; günlük gelişmelere yön veren önemli haberlere imza attı.

2011 yılından itibaren Anadolu Ajansı'nda (AA) yöneticilik görevleri üstlenen Hasan Öymez, AA'nın globalleşme ve çok dilli yayıncılık süreçlerinde aktif rol aldı.

Ankara Haberleri Editörlüğü, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliği, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmenliği görevlerini yürüten Hasan Öymez, son olarak Görsel Haberler Yayın Yönetmeni olarak AA görsellerinin dünya medyasında yer bulmasını sağlayan önemli çalışmalara imza attı.

Sürekli Basın Kartı sahibi Hasan Öymez, gündemin nabzını tutan radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu.

Uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyelikleri yaptı.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) kurucusu olan Öymez, HAK-İŞ Konfederasyonu Üstkurul Delegesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya Komitesi üyesi olan Hasan Öymez, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda da (MYK) Medya Komitesi üyesi olarak iletişim alanında standart belirleme süreçlerinde yer alıyor.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği

UMED YİK Üyesi Öymez, evli ve 3 çocuk sahibi.

Fethi Fahri Kaya kimdir?

Fethi Fahri Kaya, 1970 yılında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1996-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının farklı birimlerinde çalışan Kaya, 2015 yılına kadar Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak hizmet etti. 2015-2017 yılları arasında Ankara'da olan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde Merkez Atama Daire Başkanı olarak çalıştı. 2017 yılında TRT Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kaya, bir buçuk yıl sonra 24 Haziran 2018 seçimlerinde Eskişehir'den, AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için görevinden ayrılmıştı. Kaya, evli ve üç çocuk babası.

Kemal Gümüş?

1977'de Mardin'de doğdu. İlköğretimi Mardin, lise eğitimini Bingöl'de tamamladı. 2006 yılında muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 2016'da TRT Kürdi'de Perde Arkası programını hazırlayıp sundu. Yine TRT Kürdi'de 2016'da yorumcu olarak katıldığı Toplum ve Siyaset programının sunuculuğunu yapıyor. 2020'den beri ise TRT Haber'de muhabir olarak görev yapıyor. İşgalin Yapı Taşları ve FETÖ'nün Yol Haritası Takiye, Kumpas Tasfiye isimli iki kitabı bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuyor.