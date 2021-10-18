'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van'da bindiği bir asansör yere çakıldı. Davutoğlu'nun belinde ciddi bir sıkıntı oluştuğu ve korse ile oturduğu belirtildi.
Kaynak : Habertürk
Eklenme : 18 Ekim 2021 13:15
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Doğu illerinde partisinin açılış ve toplantıları için sürdürdüğü seyahatleri sırasında kaza keçirdiği öğrenildi.
Kaza haberini bugünkü köşe yazısında Habertürk yazarı Nagehan Alçı aktardı.
Cuma akşamından beri Davutoğlu ve Gelecek Partisi'nden geniş bir kadro ile yollarda olduklarını belirten Alçı, partinin Van seyahatini adım adım izlediğini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:
'Seyahatte Davutoğlu'nun bir küçük kaza geçirdiği bilgisini de vereyim. Bir yerel radyoya mülakat vermek için giderken bindiği asansör bir kat yere çakıldı, o nedenle belinde ciddi bir sıkıntı var, korse ile oturuyor. Mersin ve Amasya programlarını bu nedenle erteleme kararı aldılar.'
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