Trafik kazasında vefat eden doktor Zonguldak'ta defnedildi

Rümeysa Berin Şen'in (25) cenazesi, Çengelli köyüne getirildi. Güçlükle ayakta duran Şen'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Genç doktorun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Amca Yaşar Şen, gazetecilere, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden mezun olan yeğeninin bir yıl Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servis'te görev yaptığını, daha sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS) kazanıp Ankara Şehir Hastanesine uzmanlığa geldiğini anlattı.

Burada 2,5 aydır görev yaptığını aktaran Şen, "Sözün bittiği yerdeyiz. Derin üzüntü içerisindeyiz. İçimiz, ciğerimiz yanıyor." dedi.

Ankara Şehir Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hastanemizin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapmakta olan kıymetli çalışma arkadaşımız doktor Rümeysa Berin Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, kıymetli çalışma arkadaşımızın mekanı cennet olsun." ifadelerini yer verildi.

Dün, Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'ndan Ahlatlıbel Mahallesi istikametine giden Rümeysa Berin Şen, otomobiliyle park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Tıp fakültesinden yeni mezun olan Şen'in, temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenilmişti.