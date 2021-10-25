Genç doktorun ölümü üzerine TTB'den tüm hastanelerde eylem çağrısı

TTB'den yapılan açıklamada "Bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için, nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğiz" denildi ve ülkedeki tüm hastanelere eylem çağrısı yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistanı Rümeysa Berin Şen nöbet çıkışı evine dönerken kullandığı otomobille yaptığı kazada hayatını kaybetmişti. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, ölümü, 'yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları'na yormuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın 2019 istatistiklerine göre Türkiye'de toplam 160 bin 810 hekim var. Asistan sayısı ise 28 bin 768. Ancak asistanlar, yıllardır bilinen ancak çözülmeyen ve kronikleşen sorunlardan dolayı mutsuz ve umutsuz.