Büyükelçiler geri adım attı, Türkiye olumlu karşıladı

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

41. madde: Devletlerin iç işlerine karışmamak büyükelçilerin görevidir

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir" ifadeleri yer alıyor.