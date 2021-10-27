Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Benzine gelen üst üste zamların ardından, mikrofonlarımızı başkentli sürücülere uzattık... İşte vatandaşların akaryakıt zamlarınla tepkisi
Benzine, dün 28 kuruş, 2 gün önce de 44 kuruş zam geldi
Memurlar.net olarak akaryakıta gelen bu zamları vatandaşlara sorduk
İşte vatandaşlardan gelen ilginç tepkiler
Ben hep 50 liralık alıyorum diyen de var, artık kontak kapatacağız diyen de
BENZİNE SON 18 GÜNDE 89 KURUŞ ZAM GELDİ
LPG 20 GÜNDE 93 KURUŞ ZAMLANDI
MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM GELDİ
BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, 25 Ekim 2021 tarihli fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir'de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükseldi.
LPG otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.95 liradan 6.17 liraya, Ankara'da 6.03 liradan 6.25 liraya, İzmir'de ise 6.05 liradan 6.27 liraya yükseldi.
Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara'da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir'de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.
Röportaj: Fatih Arslan
Kamera & Kurgu: Zekeriya Eltimur