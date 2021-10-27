Ukrayna'nın 'bayraktar' saldırısına Rusya'dan ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarını (SİHA) kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu" yanıtını verdi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; "Görüyoruz ki böyle silahlar, askerlerin eline geçince, potansiyel olarak Ukrayna'nın bu bölgesinde kullanılabilirler" diyen Peskov, "Bu da sadece istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün Facebook hesabından yapılan açıklamada Donbas'ta devam eden çatışmalarda Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarının kullanldığını duyurmuştu.

DONBASS KRİZİ

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.