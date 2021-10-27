Sağlık Bakanı'ndan ek ödeme açıklaması. Hakkaniyetli şekilde dağıtacağız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yönetimiyle haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları acil sorunlar yanında ekonomik sorunları her ne kadar geri plana atmışsa da bu sorunlarla yakından ilgileniyorum. Hekimlerin özlük haklarını iyileştirme çalışmamızın kısa zaman zarfında sonuçlanması için gayret ediyorum. Ek ödemenin çalışanlarımız arasında hakkaniyetli bir şekilde dağılımını da sağlayacağız. Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz.