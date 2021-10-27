Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

ATAMA BEKLEYEN ARKADAŞLARIMIZ VAR

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.