Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2021 20:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
ATAMA BEKLEYEN ARKADAŞLARIMIZ VAR
Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.