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Denizli'de öldürülen Şebnem son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'nın da aralarında olduğu kadınlar, oturma eylemi yaparak kadınlara yönelik şiddete tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 16:41
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Denizli'de öldürülen Şebnem son yolculuğuna uğurlandı

Yakınlarınca, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Şirin'in cenazesi, annesi Pervin Tokat'ın yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek, helallik alındı.

Ardından Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, aile üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bağımsız Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Tabuta sarılan anne Pervin Tokat, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum. Nasıl kıydın ona?" diyerek gözyaşı döktü.

İzmir'de yaşayan ve ölüm haberini alınca kente gelen babası Halil Şirin ile kardeşi Şevket Şirin de genç kızın tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Güney ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

- Kadınlar "5 dakikalık oturma eylemi" yaptı

Cenaze namazının ardından cami dışında toplanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'nın da aralarında olduğu bir grup kadın, 5 dakikalık "oturma eylemi" yaptı.

Karaca, yaptığı konuşmada, Şirin'in ailesini yakından tanıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bizim için çok üzüntülü bir gün. Burada hep birlikte, bir kızımızın daha canı yanmasın diye oturduk. 5 dakika sustuktan sonra, artık susmayalım. 'Bir kızımız ve kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin' diyoruz. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyiydi. İnsanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah evdeki hayvanını bırakın, sokaktakiler besleyen birisiydi. Bütün kadınlara başsağlığı diliyorum."

- Acılı anne konuştu

Anne Pervin Tokat, kızının mezarı başında dua ettikten sonra gazetecilere, evladını kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Zanlının en ağır cezayı almasını istediğini anlatan Tokat, "Benim prensesim gitti. Başka prensesler solmasın. Başka prensesler yok olmasın. Meleğimi benden aldılar. Başkaları gitmesin." dedi.

Kızın ağabeyi Şevket Şirin ise suçlunun cezasını çekmesini istediğini belirterek, "Bir daha kimsenin canı böyle yanmasın istiyoruz. Çok üzgünüz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka dileğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Şirin'in teyzesi Sultan Topaloğlu da basın mensuplarından bu işin arkasını bırakmamalarını istedi.

KAPAT [X]

Diğer teyze Nezihe Demirler, "Daha o 25 yaşındaydı. Üniversiteyi bitirmişti, hayalleri vardı. İşe girecekti, çok hayalleri vardı. Cıvıl cıvıl birisiydi." diye konuştu.

Dün, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan apartta yaşayan Şebnem Şirin'in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti.

Sağlık ekipleri Şirin'i evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu. Yakalanan Furkan Z, ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf etmişti.

Zanlı, bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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#denizli# Şebnem Şirin
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