Ünlü doçentin sır ölümü

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar (37), İstanbul'da Tuzla ilçesi Postane Mahallesi Atadeniz Sitesi'ndeki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar'ı, 30 Ekim Cumartesi günü evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Erbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erbahar'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak. TÜBİTAK'ta zehirli gaz sensörleriyle ilgili çalışmalarda bulunan Erbahar'ın böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği iddiası ortaya atıldı. Erbahar'ın evinde bulunan ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşine hitaben yazdığı "Seni çok seviyorum" notu intihar ihtimalini güçlendirirken, genç kadının ölümünü şüpheli bulan ailesi ise olayın tüm yönleriyle detaylıca araştırılmasını istedi.

UNESCO'DAN ÖDÜL ALMIŞTI

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu. Yeni "twisted/ döndürülmüş" çift katmanlı grafenin, ülkemizde ve dünyada ilk kez sensör uygulamalarında kullanılarak; kimyasal sensörlerin geliştirilmesi hedefleniyordu. Proje kapsamında geliştireceği sensör sisteminin sanayiye ve ulusal güvenliğe aktarılması ile askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimlerinin, sanayi kuruluşlarının ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ile ülkemize katma değer kazandırılması hedefleniyordu.

Yunus Emre KAVAK