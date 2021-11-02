Twitch'te kara para aklama iddiası: 'Jahrein' Emniyet'e çağrıldı

Canlı yayın platformu Twich'le ilgili skandal iddialarının sonu gelmiyor. Twich Türkiye üzerinden kara para aklandığı iddialarının geniş kitlelere yayılmasına aracılık eden yayıncı 'Jahrein' Emniyet'e çağırıldı.

'Jahrein' takma adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un 'İfadesine başvurulmak üzere' emniyete çağırıldığını gazeteci İbrahim Haskoloğlu duyurdu. Haskoloğlu Twitter'dan "Twitch Türkiye'de yapılan kara para aklama ile ilgili dosyaları ortaya çıkaran Ahmet Sonuç, (@jahreindota) ifadesine başvurulmak üzere siber güçler tarafından çağrıldı" yazdı.

Haskoloğlu'na yanıt veren Jahrein "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" yazdı.

Twich'ten sızdırıldığı iddia edilen evraklara dayandırılan iddialara göre, ortada organize bir tezgah var. Platformu kullanan birçok yayıncıyla iletişime geçen bazı kişiler, yapılan pazarlıkla düzenli olarak yayıncıya yüklü miktarlarda 'bağış' yapıyor. Yayıncı daha sonra bu paranın büyük kısmını, başka bir kanaldan 'bağışçı'ya geri gönderiyor. İddialara göre bu tezgahla büyük miktarlarda kara para aklanıyor