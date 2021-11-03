Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
Erdoğan'dan hakkındaki çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Erdoğan'dan hakkındaki çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Erdoğan: Doğalgazda müjdeyi vereceğim, biraz sabır
Erdoğan: Doğalgazda müjdeyi vereceğim, biraz sabır
Hemşire Şebnem'in ölümündeki sır perdesi aralandı
Hemşire Şebnem'in ölümündeki sır perdesi aralandı
Dolar yeniden 9,70 TL'ye yükseldi
Dolar yeniden 9,70 TL'ye yükseldi
7 Kamu Kurumu toplamda 436 personel almak için ilana çıktı
7 Kamu Kurumu toplamda 436 personel almak için ilana çıktı
Korgan Kaymakamı Akbulut görevinden uzaklaştırıldı
Korgan Kaymakamı Akbulut görevinden uzaklaştırıldı
Danıştay: Mesleğinde yetersiz öğretmen memurluğa atanabilir
Danıştay: Mesleğinde yetersiz öğretmen memurluğa atanabilir
Haftalık vaka sayıları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Haftalık vaka sayıları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Meteoroloji uyardı! 5 gün boyunca sis ve pus bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 5 gün boyunca sis ve pus bekleniyor
Milli 'Kamikaze İHA' dengeleri değiştirecek
Milli 'Kamikaze İHA' dengeleri değiştirecek
TÜBİTAK'ta görevli başuzmanın ölümünde siyanür şüphesi
TÜBİTAK'ta görevli başuzmanın ölümünde siyanür şüphesi
Dünya devi pil için Gemlik'e yatırım yapacak
Dünya devi pil için Gemlik'e yatırım yapacak
Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı
Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı
Aşılama hız kaybetti: Ortalama 218 bine düştü
Aşılama hız kaybetti: Ortalama 218 bine düştü
'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'
'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'
Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı
Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı
Prof.Dr. İlhan: Salgının tamamen bitmesi bu şartlara bağlı
Prof.Dr. İlhan: Salgının tamamen bitmesi bu şartlara bağlı
İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman
İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman
PMYO sonuçları belli oldu. Askerde olanlar için açıklama yapıldı
PMYO sonuçları belli oldu. Askerde olanlar için açıklama yapıldı
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
2021 yılı Ekim ayı enflasyonu açıklandı
2021 yılı Ekim ayı enflasyonu açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bizim geliştirdiğimiz sistem merkezi eğitim sistemi değil. Biz illere inisiyatif bıraktık. Öğrenci sayısı fazla sınıflar olabilir. Deprem çalışmalarından dolayı belli okullarda öğrenciler kümelenmiş olabilir. İl milli eğitim müdürlerimizi istediği kadar tasarruf yapabilirler. Gerekirse 40 dakikalık ders süresini 30 dakikaya düşürebilirler. İkili eğitime geçebilirler. Lokal kararlar alabilirler. Ana kurallara bağlı olunarak yerel kurallar alınabilir. Valiliklerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gereken kararları alabilirler.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2021 20:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Okullarda kış aylarına yönelik yeni salgınla mücadele tedbirleri neler olacak? Vaka sayılarına göre yüz yüze eğitime ara verme planı var mı? Salgın dönemi, eğitim sisteminde kalıcı değişikliklere yol açabilir mi? Yeni öğretmen atamalarında nasıl bir takvim öngörülüyor? Ahmet Hakan soruyor, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklaması şu şekilde;

"KURALLARI UYGULAYARAK OKULLARI AÇIK TUTABİLİRİZ"

Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman okulların açık tutulması için her türlü önlem alınarak okulların açık tutulması hedef alınıyor. Okullar bilişsel bilginin ötesinde kültür sanat eğitimi Spor etkinlikleri gibi çok sayıda şeylerin geliştiği bir otamadır. Sadece öğrenme ortamı olarak bakmamak gerekiyor okullara. Milli Eğitim Bakanlığı süreci başarılı şekilde yürüttü öğretmenlerimizin dijital ortamlarda deneyimleri olmamasına rağmen fedakarlıkla yönettiler. Maske mesafe ve hijyen kuralların ötesinde bir önlem yok bunlara uyarak okulları açık tutabiliriz. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliği yönündeki en büyük engeldir.

Artık telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Dijital bağımlılıkları kiloyu çocukların psiko sosyal gelişimlerin nasıl telafi edeceksiniz? Türkiye'deki eğitim sistemi ülkenin evreni. Normalleşebilmek için eğitim ortamlarının normalleşmesi gerekiyor.

Okulları kapatma lüksümüz yoktur. Vakaların belli bir noktaya gelmesi için okulların açılmasını bekleyemeyiz. Okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. Türkiye'nin normalleşmesi için eğitimin normalleşmesi gerekiyor.

Bilişsel becerileri uzun vadede telafi etmenin çok daha büyük efor sarf ettiğin göze alarak en az hasar ile süreci normalleştirmek bir milli güvenlik meselesidir.

Sağlık Bakanlığı ile süreci birlikte yönetiyoruz. Öncelikle Sağlık Bakanlığı uyulması gereken kurallarla ilgili bir rehber hazırladı. Okulların temizlik ihtiyacı ile ilgili bütçemizi 10 kat artırdık. Okullarımızın yılın sonuna kadar temizlik ile ilglili hiçbir ihtiyaçlarını karşılıksız bırakmadık . Havalandırma ile ilgili maske ihtiyacı ile ilgili gerekli yatırımları yaptık.

"KAPALI OLAN SINIF SAYISI 1721"

Tüm kamunun gözü başka hiçbir kurum olmadığı kadar okullarda denetim büyük. Kovid salgınındaki rasyonel önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullardır. Okullar en güvenli ortamlardır. Sağlık Bakanlığın belirlemiş olduğu kritere göre, bir sınıfta 10 gün içerisinde en az iki Kovid vakası olursa o sınıf 14 gün karantinaya alınır. O güncellendi 10 güne düştü. Esneklik sağlandı 5 gün içerisinde semptom göstermiyorsa öğrenci veli rızasıyla negatif çıkarsa yüz yüze eğitime geri dönebiliyor. Bu sistem sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Eğitim sistemimizin ne kadar büyük ölçekli olduğunun farkında değiliz. 850 bin tane sınıf var. Kapalı olan sınıf sayısı bin 721. Bunlarda geçici zaten. Yüzde 1'in çok çok altında sınıflar var başından beri. Okulların kapanması gibi bir şey gündemimizden çıkmalı. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor. Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok. 850 sınıfımız var bin 721 sınıf bugün kapalı yarın bazıları açılacak.

Okulların açık kalması ile ilgili 15'e yakın ile gittim. Çok farklı illere gittim ve şunu gördüm öğrenciler çok mutlu, gerçekten samimi mutlular devamlılıkla ilgili oranlar salgından önceki oranların üzerine çıktı. Bu şeyi gösteriyor; okul ortamının ne kadar özlendiği ve ihtiyacı. Velilerimiz de çok mutlu anneler de mutlu annelerimiz bu süreç içerisinde en çok fedakarlık yapanlar oldu.

Öğretmenlerin aşılanma oranı yüksek, bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, iki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 87.

Önceliğimiz yüz yüze eğitimde kararlı bir şekilde durmaktı. Bugünden geriye baktığımız zaman konuşmak kolay. Okulların açık kaldığın kamuya göstermemiz gerekiyordu, gösterdik. Kamuoyu ikna oldu paydaşlar ikna oldu. Velilerin ortaya konan sisteme güvendiği ve öğrencilerin okula geldiği gösteriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tüm süreçleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde devam ettiriyor. İlave destek programları da geliştirdik İlkokuldan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimizin önceki kayıpları ile ilgili bir tekrar yapıldı tüm sınıf seviyelerinde tüm dersler ile ilgili. Daha sonra bizim akşamları destekleme uygulamamız var. 8 ve 12. sınıfların destekleme uygulamasını devreye aldık. Daha sonra 7 ve 11'i devreye soktuk. Geçen hafta kazanım değerlendirme uygulaması yaptık.

Önümüzdeki hafta 15-19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tarih vereceğiz. Hem birinci dönemde birer hafta ara tatiller var. Burada müjde şu, tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar içinde destekleme kurslarını açacağız.

"VALİLİKLER DERS SÜRESİNİ DÜŞÜREBİLİR"

Bizim geliştirdiğimiz sistem merkezi eğitim sistemi değil. Biz illere inisiyatif bıraktık. Öğrenci sayısı fazla sınıflar olabilir. Deprem çalışmalarından dolayı belli okullarda öğrenciler kümelenmiş olabilir. İl milli eğitim müdürlerimizi istediği kadar tasarruf yapabilirler. Gerekirse 40 dakikalık ders süresini 30 dakikaya düşürebilirler. İkili eğitime geçebilirler. Lokal kararlar alabilirler. Ana kurallara bağlı olunarak yerel kurallar alınabilir. Valiliklerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gereken kararları alabilirler.

"YARDIMCI KİTAPLAR DA ÜCRETSİZ OLACAK"

Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak. Bunların her ayın ilk haftası tüm kamuoyuna açıkladık. Ekimden itibaren başladık. Kasımda da yayınladık. Ders kitapları öğrencilerimize eriştirilmeye devam ederken tüm öğrencilerimize göndermeye başladık. Her ayın ilk haftası dijital olarak erişime açacağız. Aynı zamanda tüm öğrencilerimize basılı şekilde gönderdik. Yarımcı kitaplar hem dijital hem de basılı olarak tüm okullarda ücretsiz şekilde dağıtılacak.

KAPAT [X]

Artık bizim gelinen noktada odaklanmamız gereken şey, eğitimde fırsat eşitliğine ve okullar arasındaki başarı farkını azaltmaya kaliteyi artırmaya bir vatandaşın çocuğunun gönül rahatlığıyla mahallesindeki okula göndermeyi ihtiyacı var. 4 öncelik koyduk. Okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Okul öncesi eğitim yaşam boyu sadece bilişsel değil becerileri artıran eğitimlerden biridir.

Öğretmenlerle ilgili çok kapsamlı bir eğitim paketi hazırladık. Çok kapsamlı bir eğitim vereceğiz. Çok ciddi kaynaklar ayırdık. Ağırlığı burada yeni başlayan öğretmenlere vereceğiz. Adaptasyonları ile ilgili ciddi eğitim vermek lazım. Dördüncü noktada mesleki eğitim. Mesleki eğitimde asıl yaptığımız şu son 3 yıldan beri iş vereni biz eğitim içerisine dahil ettik. İşverenler artık mezunu beklemiyor eğitim sürecine dahil oluyor.

#Mahmut Özer
Bakan Varank'tan, CHP'li Şener'e 'Viva Zapata' tepkisi
Bakan Varank'tan, CHP'li Şener'e 'Viva Zapata' tepkisi
Ümraniye Belediyesinde personel maaşlarına zam yapıldı
Ümraniye Belediyesinde personel maaşlarına zam yapıldı
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı
CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Bu Habere Tepkiniz

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur enflasyon farkı belli oldu

Memur enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı

2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı

2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında 95 soruyu doğru cevaplayan adayın 11 doğru yanıtının optik okuyucu tarafından hatalı okunduğu ortaya çıktı.
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!

22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 yıldır aynı görevi yürüten İl Mahalli İdareler Müdürünün görevden alınmasına dair dava konusu işlemde ilgilinin görevinden alınmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunmadığından dolayı işlemi iptal etmiştir.
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
CNN Türk'te gergin anlar

CNN Türk'te gergin anlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının yanı sıra Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündeminin yayın akışında olduğu CNN Türk’te, enflasyon rakamlarına dair son dakika gelişmesi ile birlikte izleyicileri şok eden bir olay yaşandı.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?

Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?

Araştırmacılar, tam olarak aşılı olmasına rağmen Covid-19'a yakalanan insanların antikor tepkisinin düşük olduğunu söyledi. Ancak hiçbirinin hastaneye yatacak kadar şiddetli bir şekilde hastalanmadığını vurgulayarak, aşıların koruyucu etkisine dikkat çektiler.