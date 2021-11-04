Bakan Özer Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4. Toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde Taksim'deki bir otelde başladı.

Toplantıda konuşan Özer, sürdürülebilir kalkınmanın en başta gelen şartının kaliteli eğitime erişim ve beşeri sermayenin niteliğinin sürekli artırılması olduğunu söyledi.

Kaliteli eğitimin sadece istihdam, üretim ve ekonomik kalkınma için değil, toplumsal huzur ve barış için de gerekli olduğunu anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, gelişen teknolojiye ve iş dünyasının değişen taleplerine uyum sağlayacak niteliklerle donatmak, onlara ortak değerlerimizi ve kültürümüzü tam olarak kazandırmak için çalışmalıyız, iş birliği yapmalıyız, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmalıyız. Bu doğrultuda konsey üyelerinin diğer alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da iş birliğine büyük önem veriyoruz."

Bakan Özer, 2019 yılında düzenlenen Türk Konseyi Eğitim Bakanları 5. Toplantısından bu yana konsey üyesi ülkelerde olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Özer, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin üye ülke, Macaristan ise gözlemci ülke olarak katıldığını ancak bu toplantıya Özbekistan'ın da üye olarak katıldığını belirtti.

Türk Konseyi Avrupa Ofisi'nin 2019 yılı Eylül ayında Macaristan'da açıldığını hatırlatan Özer, bu ofisin Türk dünyası ile Avrupa halkları ve kurumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

- "Çocuklarımıza ortak kültürümüzü ve değerlerimizi kazandırmalıyız"

Ortak Türk tarih kitabı hazırlandığı bilgisini veren Özer, şunları aktardı:

"Ortak çaba, ortak vizyon ve ortak hayallerin eseri olan Türk Konseyi aynı zamanda müşterek bir idealin de sembolüdür. Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz, coğrafyamız, kültürümüz değil, aynı zamanda müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve irademizdir. Türk Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci değişim programı, kardeş okul programı, öğretmen uzman değişimi programı ve yüksek öğretime yönelik Orhun Değişim Programı ile öğrencilerimiz ve öğretim personelimiz arasında yalnızca bilgi ve deneyim paylaşılmayacak, aynı zamanda halklarımız arasında kültür geliştirilecek ve güçlendirilecektir."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2013 yılında kurulan Türk Üniversiteler Birliği üye sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, üye üniversite sayısının artması ve üniversiteler arasında iş birliği olanaklarının genişlemesi temennisinde bulundu.

Özer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece ortaöğretim ve yükseköğretim kademesinde değil, ilköğretim ve okul öncesi eğitim döneminde de çocuklarımıza ortak kültürümüzü ve değerlerimizi kazandırmalıyız. Umut ediyorum ki eğitim alanındaki iş birliğimiz gençlerimizin öz kimliğini bilen, kültür değerlerinden farkında olan, geleneklerine ve tarihine bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır."