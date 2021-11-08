Konya'da 9 artçı deprem daha meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Konya'nın Meram ilçesinde elektrik ve telefon hatlarında sorun bulunmadığını, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 21.45 itibarıyla bölgede en büyüğü 2,8 olmak üzere 9 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy'de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent'te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alındığı aktarılan açıklamada, ekiplerin tarama çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Karaman il genelinde herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbir amaçlı olarak Konya İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Ankara, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Adana İl AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Afyonkarahisar AFAD teyakkuza geçirilmiştir. Elektrik ve telefon hatlarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığı bilgisi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."