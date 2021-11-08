Bakan Koca'dan 40 bin sağlık personeli ataması açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 bin sağlıkçı atamasını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, "40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Kasım 2021 23:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 40 bin sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama yaptı.
"40 bin arkadaşımız halkımızın hizmetinde olacak"
Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.Erdoğan açıkladı. 40 bin yeni sağlık personeli alınacak