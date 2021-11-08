Bakan Koca'dan 40 bin sağlık personeli ataması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 40 bin sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama yaptı.

"40 bin arkadaşımız halkımızın hizmetinde olacak"

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.