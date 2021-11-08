Bakanı Soylu'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 23:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Soylu, mesajında, "Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.Trafik kazası geçiren polis memuru şehit oldu
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