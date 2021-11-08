Bakanı Soylu'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.