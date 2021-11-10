3 kişinin öldüğü okul servisi kazasında 'hız' iddiası

Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
Dolar rekora yaklaştı: 9,82 TL
Dolar rekora yaklaştı: 9,82 TL
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Önce rüşvet sonra yapı izni
Önce rüşvet sonra yapı izni
EYT'de düğmeye basıldı
EYT'de düğmeye basıldı
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

3 kişinin öldüğü okul servisi kazasında 'hız' iddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 2'si öğrenci 3 kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı kazada yaralıların tedavileri devam ediyor. Hastanede tedavi gören öğrenci Taylan Elmas, bayır aşağı inerken şoförün sürat yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Kasım 2021 13:44
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde dün Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu.

Kazada, Birsen Giriş olay yerinde, hastaneye sevk edilen yaralı öğrencilerden Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası hastanelere sevk edilen sürücünün de aralarında olduğu 19 yaralının tedavileri sürüyor.

'OKUL YÖNETİMİ VE SERVİS YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Yaralanan öğrenci Taylan Elmas'ın annesi Birsen Elmas okul ve servis yöneticilerinden şikayetçi olacağını söyleyerek, "Sonuna kadar o okuldaki yetkililer, okul müdürü ve servis yöneticilerinden şikayetçiyim. Çocuğum sürekli okul servisinin sürücüsünün değiştiğini söylüyordu. Son gelen şoförün SRC gibi kayıt belgeleri yokmuş. Sadece taksi kullanma belgesi varmış. Duyduğumuz kadarıyla şoför madde bağımlısıymış. Bir de şoför yokuş aşağı inerken sürekli çocuklara şaka yapıyormuş. Gaza basıyormuş çocuklar araba içerisinde hoplasın zıplasın şeklinde şakalar yapmış. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bana destek vermek isteyen aileler varsa ben okul yönetimi, servis yönetiminden şikayetçiyim sonuna kadar" diye konuştu.

Okul çıkışı çocuğunu aradığını belirten Birsen Elmas, "Ben okul çıkışı çocuğumu arıyordum. Dün belki 10 kere 20 kere aradım ulaşamadım. Sonra eşim beni aradı. Kaza olduğunu söyledi. Ben de okul servis yönetimini aradım. Bana kaza olduğunu ve dönüş yapacaklarını söylediler. Kimse ulaşmadı. Hastaneye geldim. Ne okuldan ne de servis yönetimi aradı. Çocuğumun kafasında darbesi var, yüzünde yara izleri var" dedi.

'BAYIR AŞAĞI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNİYORDUK'

Hastanede tedavisi devam eden Taylan Elmas ise, "Hatırladığım kadarıyla bayır aşağı süratli bir şekilde iniyorduk. Şoförümüz de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biz de dereye uçtuk" dedi.

Kazada yaşamını yitiren Mert Efe Akıllı Çayırova ilçesi Fatih Camii'nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Esma Nur Avcı'nın cenazesinin ise Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

#kocaeli# okul servisi# kaza
Başkandan 'çöken bina' açıklaması: Ruhsat almadan kendi tadilatını yapmış
Başkandan 'çöken bina' açıklaması: Ruhsat almadan kendi tadilatını yapmış
Mimar Başak Cengiz'i samura kılıcı ile öldüren zanlı adliyede
Mimar Başak Cengiz'i samura kılıcı ile öldüren zanlı adliyede
Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Çeşitli suçlardan aranan bin 111 kişi yakalandı 21 kayıp bulundu
Çeşitli suçlardan aranan bin 111 kişi yakalandı 21 kayıp bulundu
Alacaklıları tarafından 4 gün rehin alındı
Alacaklıları tarafından 4 gün rehin alındı
Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı
Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer
Bu Da Gömlek Ciğer
Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray?ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftalık deneme süresinde Odunluk İstasyonu?nu 35 bin kişinin kullandığını söyledi.