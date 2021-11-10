Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme saat 15:00'te başladı. Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesiyle ilgili duyuru Saadet Partisi tarafından yapıldı. Karamollaoğlu bir süredir siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyordu. Randevunun da bu çerçevede istendiği belirtildi. Karamollaoğlu, Oğuzhan Asıltürk'ün vefatı sonrası Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na da seçilmişti.

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan ile görüşme açıklaması

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı görüşmeye değinen Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsattı.

Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Seçimlerin bir denetleme aracı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Seçim başka, denetleme başka bir şeydir." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarca çalıştığına dikkati çeken Karamollaoğlu, ücretlerinin ve çalışma şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan enflasyon verilerinin, gerçek enflasyon oranını yansıtmadığını savunarak, çalışanlara yapılacak zamların yüzde 40 civarında bir enflasyonu varsayarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasının yetmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, KDV ve ÖTV gibi vergilerde değişiklik yapılmasına da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.