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Oxford Profesöründen Bitcoin Uyarısı: Saadet Zincirinden Bile Tehlikeli

Oxford Üniversitesinde görevli ekonomi profesörü Robert McCauley, kripto para Bitcoin'in saadet zincirinden tehlikeli olduğunu öne sürdü. "Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu bir başkasına satış yapmaktır" ifadesini kullandı.

  1. Oxford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapan Robert McCauley, İngiliz finans gazetesi Financial Times için yazdığı makalede son yılların gözde yatırım aracı Bitcoin'in saadet zincirinden bile kötü olduğunu öne sürdü.

    Oxford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapan Robert McCauley, İngiliz finans gazetesi Financial Times için yazdığı makalede son yılların gözde yatırım aracı Bitcoin'in saadet zincirinden bile kötü olduğunu öne sürdü.

  2. "Bitcoin neden Madoff tarzı bir ponzi şemasından daha kötü?" başlıklı yazısında McCauley, "Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak Bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir" dedi.

    "Bitcoin neden Madoff tarzı bir ponzi şemasından daha kötü?" başlıklı yazısında McCauley, "Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak Bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir" dedi.

  3. Ekonomistlerin Bitcoin'i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu söyleyen ekonomi profesörü, ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin'in sürekli gelir vadetmediğini belirterek, "Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu bir başkasına satış yapmaktır" ifadesini kullandı.

    Ekonomistlerin Bitcoin'i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu söyleyen ekonomi profesörü, ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin'in sürekli gelir vadetmediğini belirterek, "Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu bir başkasına satış yapmaktır" ifadesini kullandı.

  4. Bitcoin'in çöküşünün ponzilerin çöküşünden farklı olacağını iddia eden McCauley, söz konusu kripto paranın mucidi Satoshi Nakamoto'nun anonim kalması nedeniyle herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda da uyarıda bulundu.

    Bitcoin'in çöküşünün ponzilerin çöküşünden farklı olacağını iddia eden McCauley, söz konusu kripto paranın mucidi Satoshi Nakamoto'nun anonim kalması nedeniyle herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda da uyarıda bulundu.