2021'De Serveti En Çok Artanlar
Dünyanın en zengin insanları 2021?de servetlerine servet kattı. En zengin 10 milyarder servetlerine 402 milyar dolar eklerken, en çok zenginleşen geçtiğimiz yıl servetine 121 milyar dolar ekleyen Tesla ve SpaceX CEO?su Elon Musk oldu.
-
Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk 10 sırası, 2021 yılında servetlerine 402 milyar dolar ekledi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2022'ye girerken, dünyanın en zengin 10 kişisinin hepsi 100 milyar dolardan fazla servete sahip olurken, Bill Gates ve Jeff Bezos dışındaki diğer 8 kişinin birçoğu ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı.
-
Toplamda, en zengin 10 milyarder 2021'de net varlıklarına 402,17 milyar dolar eklerken, listenin ilk sırasında geçtiğimiz haftalarda kısa bir süreliğine 300 milyar dolar servete ulaşan Elon Musk yer aldı. 2021'de servetine 121 milyar dolar ekleyen Musk, 2020'de eklediği 140 milyar doların biraz altında kaldı. İşte Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetlerinin büyüme miktarı...
-
10. WARREN BUFFETT: 109 MİLYAR DOLAR (+21 MİLYAR DOLAR) Berkshire Hathaway
-
9. LARRY ELLISON: 109 MİLYAR DOLAR (+29 MİLYAR DOLAR) Oracle
-
8. STEVE BALLMER: 122 MİLYAR DOLAR (+41 MİLYAR DOLAR) Microsoft
-
7. SERGEY BRIN: 125 MİLYAR DOLAR (+45 MİLYAR DOLAR) Alphabet (Google)
-
6. MARK ZUCKERBERG: 128 MİLYAR DOLAR (+24 MİLYAR DOLAR) Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)
-
5. LARRY PAGE: 130 MİLYAR DOLAR (+47 MİLYAR DOLAR) Alphabet (Google)
-
4. BILL GATES: 139 MİLYAR DOLAR (+7 MİLYAR DOLAR) Microsoft
-
3. BERNARD ARNAULT: 176 MİLYAR DOLAR (+61 MİLYAR DOLAR) Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy
-
2. JEFF BEZOS: 195 MİLYAR DOLAR (+5 MİLYAR DOLAR) Amazon, Blue Origin, Washington Post
-
1. ELON MUSK: 277 MİLYAR DOLAR (+121 MİLYAR DOLAR) Tesla, SpaceX