Otoparkta Bekleyen Sıfır Araçlar
İSTANBUL Arnavutköy?de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç görüntülendi.
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Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.
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Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti.
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Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.
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Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi.
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İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi.