Otoparkta Bekleyen Sıfır Araçlar

Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Otoparkta Bekleyen Sıfır Araçlar

İSTANBUL Arnavutköy?de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç görüntülendi.

  1. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.

    Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.

  2. Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti.

    Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti.

  3. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

    Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

  5. Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi.

    Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi.

  6. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi.

    İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi.