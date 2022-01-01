Youtuber'lar Ayda Ne Kadar Kazanıyor?
Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.
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YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olan sosyal medya içerik oluşturucuları, Google tarafından yerleştirilen reklamlarla videolarından para kazanabiliyorlar. Ancak, geçen yıl ABD'de doğrudan YouTube'dan para kazanmaya başlamak için içerik oluşturucuların en az bin aboneye ve 4 bin saat izlenmeye sahip olması gerekiyordu. Bu eşiğe ulaşan kullanıcılar, reklamlar, abonelikler ve kanal üyelikleri aracılığıyla kanallarından para kazanmaya başlamasına olanak tanıyan YouTube İş Ortağı Programı'na başvurabiliyor.
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Bununla birlikte, YouTube'daki içerik oluşturucular, sponsorluklardan ürün satmaya kadar çeşitli şekillerde para kazanabiliyor. Ancak Google reklamlarından elde edilen gelir, birçok YouTube yıldızının gelirinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. YouTuber'lar ise gelirlerine Adsense reklamlarından CPC (Tık başına ödeme) ve CPM (Bin gösterim başına ödeme) ile erişiyor.
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AYLIK KAZANÇ 3 BİN 400 İLE 40 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞTİ Örneğin 1,1 milyon abonesi olan bir kişisel finans YouTuber'ı olan Nate O'Brien, bu şekilde bir yılda yaklaşık 444 bin dolar reklam geliri elde etti. Business Insider, 1 milyon izlenmeye sahip videolara sahip YouTuber'larla konuştu. Aylık kazanç, içerik türüne ve izleyici kitlesine bağlı olarak yaklaşık üç bin 400 ile 40 bin dolar arasında değişti.
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YOUTUBER?LAR BİN GÖRÜNTÜLENME BAŞINA NE KADAR KAZANIYOR? Reklam verenler, her bin reklam görüntülemesi için YouTube'a belirli bir ücret ödüyor. Ardından YouTube, bu ücretin yüzde 45'ini alıyor ve gerisini içerik oluşturucuya veriyor. Kişisel yatırım tavsiyesi veya kripto para birimler gibi bazı konular, kazancı yerinde olan bir kitleyi çekerek, Youtuber?ın reklam gelirlerini artırabiliyor. İçerik oluşturucuların, poplerliklerine göre her bin görüntüleme başına ortalama kazançları 2 dolar ile 11 dolar arasında değişiyor.
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YOUTUBER?LAR TEK BİR VİDEODAN NE KADAR KAZANIYOR? YouTube'daki içerik oluşturucular, genellikle tek bir videoyu platforma yükledikten sonra ne kadar para kazanacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca, Çoğu YouTuber, içeriklerinde telif hakkıyla korunan müziklerden kaçınmaya çalışıyor. Çünkü bu faktörler bir videonun YouTube tarafından işaretlenme ve para kazanma özelliğinden yoksun bırakılma olasılığını artırıyor. Business Insider?a konuşan 17 popüler Youtuber tek bir videodan kazandıkları para 3 bin 886 dolar (Cathrin Manging) ile 97 bin dolar (Paul Kousky) arasında değişkenlik gösterdi.
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YOUTUBER'LAR 100 BİN GÖRÜNTÜLEME İÇİN NE KADAR PARA KAZANIYOR? Uzmanlar, 100 bin görüntülemeye sahip tek bir YouTube videosunun Google tarafından yerleştirilen reklamlardan ne kadar para kazandığı, videonun içeriğine ve izleyen kitleye bağlı olduğunu söyledi. Aynı zamanda, bir videonun kazanacağı para miktarınıni diğer faktörlerin yanı sıra izlenme süresine, uzunluğuna ve video türüne de bağlı olduğu belirtildi. Business Insider?a konuşan 6 Youtuber, tek bir video için 100 bin görüntülemeden elde ettikleri kazancın bin 300 dolar (Griffin Miks) ile 2 bin 500 dolar (Ruby Asabor) arasında değiştiğini söyledi.
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YOUTUBER'LAR 1 MİLYON GÖRÜNTÜLEME İÇİN NE KADAR PARA KAZANIYOR? YouTube'dan para kazanmak çeşitli faktörlere bağlı olsa da, 1 milyon görüntülemeye ulaşmak genellikle içerik üreticilerine büyük miktarlarda para getiriyor. Popüler kanalların içerik üreticileri kazançlarının 3 bin 400 dolar (SemideCoco) ile 40 bin dolar (Kevin David) arasında değiştiğini bildirdi.
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YouTuber'lar ayda ne kadar para kazanıyor? YouTube'da ilgi çeken içerik nasıl üretilir? - 8 PEKİ YOUTUBER?LAR AYDA KAÇ PARA KAZANIYOR? - Tiffany Ma, 1,8 milyon abonesi olan yaşam tarzı içerik üreticisi, 4 bin 500-10 bin 500 dolar
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- Andrei Jikh'in 1,7 milyon abonesi olan kripto para birimi yorumcusu, 4 bin 500-11 bin 500 dolar
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-Nate O'Brien, 1 milyon abonesi olan kişisel yatırım koçu, 14 bin 600-54 bin 600 dolar
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- Kelly Stamps, 600 bin abonesi olan minimalizm yaşam tarzı vidoları paylaşan kanal sahibi,11 bin 134 dolar-20 bin 703 dolar
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- Charlie Chang, 350 bin abonesi olan finans kanalı sahibi, 23 bin 300 dolar-44 bin 900 dolar
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-Charli Prangley, 200 bin abonesi olan web ve grafik tasarımcısı , 0-3 bin 870 dolar
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- Erin Winters, 200 bin abonesi olan girişimcilik video kanalı sahibi, 3 bin 943 dolar- 7 bin 345 dolar
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- SemideCoco, 150 bin abonesi olan ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) videoları üreticisi, 2 bin 500 dolar-4 bin dolar
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-Levi Hildebrand, 125 bin abonesi olan çevre ve doğaya saygı hakkında videolar üreten YouTuber, 756 dolar- Bin 722 dolar
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-Chloe Tan, 80 bin abonesi olan ve üniversite yaşamı hakkın içerik üreten Youtuber, 268 dolar-13 bin 445 dolar
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-Macy Schmidt, 50 bin abonesi bulunan Las Vegas?taki lüks yaşam tarzına ilişkin videolar paylaşan içerik üreticisi, bin 366 dolar-3 bin 523 dolar