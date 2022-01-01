Youtuber'lar Ayda Ne Kadar Kazanıyor?

YOUTUBER'LAR 100 BİN GÖRÜNTÜLEME İÇİN NE KADAR PARA KAZANIYOR? Uzmanlar, 100 bin görüntülemeye sahip tek bir YouTube videosunun Google tarafından yerleştirilen reklamlardan ne kadar para kazandığı, videonun içeriğine ve izleyen kitleye bağlı olduğunu söyledi. Aynı zamanda, bir videonun kazanacağı para miktarınıni diğer faktörlerin yanı sıra izlenme süresine, uzunluğuna ve video türüne de bağlı olduğu belirtildi. Business Insider?a konuşan 6 Youtuber, tek bir video için 100 bin görüntülemeden elde ettikleri kazancın bin 300 dolar (Griffin Miks) ile 2 bin 500 dolar (Ruby Asabor) arasında değiştiğini söyledi.