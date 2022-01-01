Protestoları Bitcoin'i Vurdu: 4 Ayın En Düşük Seviyesinde

Kazakistan, tek değişken maliyetlerinin tipik olarak enerji olduğu düşük marjlı bir sektörde rekabet eden madenciler için büyük bir teşvik olan, ucuz ve bol miktarda enerji sağlayan kömür madenlerine ev sahipliği yaptığı için halihazırda dünyanın en büyük ikinci Bitcoin üreticisi konumunda bulunuyor.